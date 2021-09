Olimpus Roma, D’Orto: “Lavoriamo sulla chimica di squadra, raggiungeremo il top”

"Ci sono squadre che hanno il vantaggio di avere un gruppo già consolidato, mi auguro di arrivare al top già nella prima giornata, che sarà difficilissima"

Tre amichevoli alle spalle, altre due ancora da giocare prima di partire ufficialmente. L'Olimpus Roma continua il suo percorso di avvicinamento al campionato. Mister D'Orto, intervistato da Calcio a 5 Anteprima, ha detto la sua raccontando le sensazioni di queste prime settimane:

Sull'amichevole contro l'Italpol. "L'approccio iniziale alla gara non è stato buono - racconta - eravamo lenti nello sviluppo del gioco e abbiamo preso gol su un'uscita pressing. Poi siamo cresciuti, creando gioco, occasioni e dando la giusta profondità. In questo momento il risultato non conta nulla, conta far amalgamare al meglio la squadra, visto che abbiamo ben sette nuovi elementi".

Le indicazioni, anche dal punto di vista atletico, non sono mancate. "Stiamo lavorando con lo staff e il nostro preparatore Briotti, che reputo il migliore in Italia, una persona di cui mi fido totalmente, che sono sicuro ci farà trovare al massimo quando ce ne sarà bisogno. In questo momento siamo poco rapidi, ma ci lavoreremo. Rispetto alla tabella di marcia che abbiamo programmato all'inizio siamo leggermente in ritardo, i giocatori si devono conoscere e devono imparare a capirsi. Questa è una situazione fisiologica, che deriva dal fatto di aver cambiato molti elementi. In queste due settimane di lavoro che ci mancano sono sicuro raggiungeremo il top".

Impossibile non commentare anche il percorso in campionato, a cominciare dall'esordio sul campo della Sandro Abate, ad Avellino. "Giocheremo subito due partite fuori casa, ma l'importante è raggiungere il prima possibile la piena maturità del gruppo, conta quello, poi una volta raggiunta giocare in casa o in trasferta farà poca differenza. Ci aspetta un campionato difficilissimo, affrontiamo subito la Sandro Abate di un grande allenatore e un grande amico come Ciccio Angelini. Nessuna partita è mai facile o scontata, ci sono squadre che hanno il vantaggio di avere un gruppo già consolidato, mi auguro di arrivare al top già nella prima giornata, che sarà difficilissima. Noi ce la metteremo tutta".