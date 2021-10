Olimpus Roma, Di Eugenio: “Aria positiva, sappiamo di poter vincere”

"Domani con l'L84 sarà una partita difficile. Vogliono dimostrare di essere all'altezza come noi. Siamo pronti, indipendentemente da chi affronteremo"

Giornata di vigilia per l'Olimpus Roma, che dopo aver perso contro il Sandro Abate all'esordio cercherà la prima storica vittoria in Serie A domani contro l'L84. Ai microfoni di Sky Sport ha presentato il match Di Eugenio: "Sicuramente la sconfitta allo scadere con il Sandro Abate fa male, ma fa parte di questo gioco meraviglioso. Dobbiamo stare sempre con la testa accesa, fino all'ultimo secondo. Meglio subire una così così ora, che in situazioni più pesanti".