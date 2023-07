Olimpus Roma, colpo Luizinho, poi Gabriel e le conferme: assalto allo scudetto

L' Olimpus Roma prepara la squadra scudetto . Alla terza stagione in Serie A di futsal, dopo l'amarezza per la finale persa con la Feldi Eboli, la squadra dell'Olgiata si candida per essere la favorita della prossima stagione. Il mercato sta regalando una gioia dopo l'altra ai tifosi.

Dopo l'arrivo di "Robocop" Fortino e le conferme di Marcelinho, Cutrupi, Dimas e Tres, è arrivato il colpo da 90 che cambia la squadra. I Blues hanno infatti annunciato Luizinho, strappato proprio ai campioni d'Italia in carica. "Ho scelto l’Olimpus perché si percepisce subito che è una squadra organizzata, con ambizioni e costruita per vincere. Sono contento e motivato di iniziare questa nuova sfida e spero che riusciremo a conseguire tutti i nostri obiettivi”, ha detto il laterale brasiliano classe 1990. L'ultimo colpo in ordine cronologico è stato invece Gabriel, centrale difensivo lo scorso anno in A2 con il Mantova.