Olimpus Roma, colpo Fortino: “L’obiettivo è vincere”

La prima dichiarazione da giocatore dell’Olimpus Roma: “Per me è stato molto facile e veloce scegliere l’Olimpus perché è una delle migliori società in Italia sotto ogni punto di vista: una società che negli scorsi anni ha sempre dimostrato grande interesse nei miei confronti quindi non potevo non sceglierla come la mia nuova casa. Io e la mia famiglia siamo molto contenti di essere qui. L’obiettivo è vincere. L’Olimpus è stata protagonista di due bellissime stagioni arrivando in finale di Coppa Italia e in finale Scudetto quindi arrivo per aiutare questa società, il mister e i giocatori a fare il salto di qualità. Ho buone sensazioni, mi aspetto un campionato ancora più equilibrato e difficile, ma la nostra squadra è molto forte e c’è un ambiente fantastico con grande volontà di fare bene. Non ci aspetta che lavorare con tanta umiltà e unione per conquistare ciò che ci siamo prefissati”.