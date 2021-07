Olimpus Roma, che colpo: ufficiale Marcelinho

Comunicato ufficiale da parte del club capitolino. L'Olimpus Roma muove i primi importanti passi verso il campionato di Serie A e l'ultimo colpo, è un colpo da novanta

Marcelinho è il fiore all'occhiello di una campagna acquisti pazzesca da parte dell'Olimpus Roma, acquisto che si aggiunge a quelli di Schinina, Nicolodi, Pedrinho, Rudinei Tres, Bagatini, Tondi e Grippi. Nazionale Azzurro e campione d’Italia in carica, il suo palmares è impressionante. Due campionati di serie A, una Supercoppa e una Coppa Italia vinti con la maglia dell’ Italservice Pesaro che si sommano ai titoli di capocannoniere della serie A nella stagione 2016/2017 e della A2 in quella precedente. Ma le competizioni vinte da Marcelinho hanno origini ben più lontane, quando il brasliano, classe ’89, dopo il Carlos Barbosa intraprende la propria strada nel futsal in Italia facendo l’esordio nel Miracolo Piceno e conquistando con il Kaos, campionato e scudetto Under 21. Fabrizio, Napoli, Isola, vincitrice del campionato di A2, e Italservice dal 2017 le squadre in cui ha militato.

Pivot dalla classe incredibile, capace di calciare con entrambi i piedi, dalla forza fisica fuori dal comune e goleador innato, Marcelinho a poco più di un mese dall’inizio della preparazione precampionato si presenta: “Sta per iniziare una nuova stagione con nuovi obiettivi, nuovi stimoli, ma la grinta e la voglia di fare quello che amo ossia giocare a futsal sono sempre le stesse. Ho un desiderio immenso di cominciare e di ricambiare in campo tutta la fiducia. Darò il massimo e insieme ai miei compagni porteremo l’Olimpus in alto. La prima stagione in serie A per una neopromossa è sempre più difficile ma ho avuto subito fiducia in questo progetto ambizioso e sono sicuro che tutti insieme riusciremo a raggiungere i traguardi prefissati. Credo che sarà una serie A più equilibrata rispetto allo scorso anno, ci saranno tante sorprese e soltanto le squadre che riusciranno ad essere costanti arriveranno a giocarsi le partite decisive, speriamo di esserci anche noi tra queste. Non vedo l’ora di iniziare e dimostrare il mio potenziale con questa maglia”.