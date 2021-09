Olimpus Roma, buona la prima: 12-0 in amichevole contro il Santa Severa

I Blues prendono le misure nella prima sgambata stagionale contro la squadra di C2. Marcelinho subito protagonista

L’Olimpus Roma toglie il telo e si svela per la prima volta in stagione in un’amichevole contro il Santa Severa , squadra di Serie C2 . I Blues di mister D’Orto faticano un po’ a scaldarsi, poi prendono il largo e si impongono con un netto 12-0. Un buon allenamento a porte chiuse, per aumentare i giri della squadra in vista del campionato. Sugli scudi il colpo Marcelinho, autore di due gol, e Chimanguinho che ha realizzato una tripletta. La prossima settimana nuovo test contro lo Sporting Hornets.

LA PARTITA - Ci sono tutti i nuovi acquisti, dall’ultimo arrivato Nicolodi al super colpo Marcelinho, inizialmente in panchina. I titolari sono Ducci, Di Eugenio, Achilli, Jorginho e Dimas. La partita si gioca su tre tempi da venti minuti, uno in più rispetto alla normalità così da mettere minuti importanti nelle gambe di tutti. In porta per il Santa Severa c'è Tondi, numero uno dell’Olimpus prestato per l’occasione. È anche lui il motivo di uno stallo iniziale nel punteggio, sbloccato solo dopo dieci minuti proprio da Marcelinho, che inaugura la stagione. Nel secondo tempo è ancora il brasiliano a muovere il tebellino, con un sinistro che si infila all’incrocio dei pali. In una squadra che è fortemente a trazione verdeoro, è lui il punto di riferimento e lo mette in chiaro già dalla prima amichevole. Chimanguinho segna il gol del 3-0, una rete che abbatte definitivamente il muro del Santa Severa. In due minuti arriva il 4-0 di Achilli e il 5-0 firmato Andrea Pizzoli. Il terzo tempo riparte col Chimi-show (doppietta al secondo minuto) e con la rete di Dimas, capocannoniere lo scorso anno in A2. Nell’ultimo tempo i Blues si scatenano. Segnano in fila ancora Chimanguinho, Grippi (due gol), Jorginho e Bagatini. La sfida si chiude con un rotondo 12-0.