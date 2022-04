Olimpus Roma, buon punto in casa della Feldi Eboli: gol di Tres, finisce 1-1

I Blues mantengono il secondo posto, ma perdono due punti da Pesaro che vince in casa

L'Olimpus Roma pareggia 1-1 sul difficile campo della Feldi Eboli e resta salda al secondo posto in classifica. I campani, in lotta per un posto ai playoff, danno tutto spinti dal pubblico del PalaSele, ma devono accontentarsi di un punto contro la corazzata di D'Orto, già in preparazione della post-season. I Blues passano in vantaggio nel primo tempo con Tres, che sfrutta una super azione di Rafinha e insacca un pallone che è solo da spingere in porta. Con l'uomo in più per l'espulsione di Schiochet, Rafinha sfiora il raddoppio ma viene fermato dal palo. Nella ripresa passano appena 3 minuti e la Feldi pareggia i conti con Pesk. Il match resta in equilibrio fino alla fine grazie anche alle prove di Dal Cin e Tondi.