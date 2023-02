Olimpus Roma, boato in extremis: Marcelinho doma la Feldi, finisce 3-2

La partita più bella della stagione si risolve all'ultimo respiro in favore dell'Olimpus Roma. Il match con la Feldi Eboli finisce 3-2 per i padroni di casa. Il gol vittoria lo segna Marcelinho in spaccata a 2 secondi dalla fine, facendo impazzire i tifosi blues. "Loro tra i più in forma, ma noi siamo forti e non molliamo mai", ha detto il numero 19, autore di una doppietta. Aveva aperto le marcature nel primo tempo, seguito da Joselito che ha firmato il 2-0.