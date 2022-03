Olimpus Roma, Bagadini: “Percorso da applausi, non vogliamo fermarci”

Domani il match col Sandro Abate: "Massima concentrazione, rispetto per gli avversari ma con piena fiducia nelle nostre capacità"

Domani l'Olimpus Roma ospiterà il Sandro Abate per il recupero della gara inizialmente in programma per il 16 febbraio, ma rinviata per casi di positività al Covid-19 riscontrati nella squadra verdeazzurra. All’appuntamento casalingo i Blues si presentano dopo quattro risultati utili consecutivi, tra cui la vittoria del derby con il Ciampino Aniene nell’ultima gara giocata. Antonio Bagatini elogia i compagni ma tiene i piedi saldi a terra e la concentrazione altissima: “Analizzando il nostro percorso fino ad oggi posso solamente fare i complimenti a tutti, meritiamo quello che abbiamo ma non dobbiamo assolutamente fermarci qui. Sta per iniziare la Coppa e dobbiamo arrivare bene ai playoff. Il nostro è un gruppo nuovo ma con molta voglia di vincere e questo è un fattore fondamentale per fare la differenza”, ha detto.