Olimpus Roma, arriva la prima vittoria in Serie A: battuto 3-1 l’L84

I Blues conquistano i primi tre punti a Salsomaggiore: Thiago Grippi realizza una doppietta, Pedrinho chiude il match

Alla seconda occasione l'Olimpus Roma conquista la prima storica vittoria in Serie A. Nella cornice dell'arena di Salsomaggiore Terme, i Blues battono 3-1 l'altra neo-promossa L84 e muovono la classifica. Il protagonista assoluto è il brasiliano Thiago Grippi, autore di una doppietta decisiva. L'Olimpus passa in vantaggio al quinto minuto e tiene a distanza i torinesi per tutta la prima frazione. Nel secondo tempo arriva prima il pari di Jonas, poi è ancora Grippi a riportare avanti gli uomini di D'Orto. Nel finale l'L84 cerca il pari col portiere di movimento, ma subisce il 3-1 di Pedrinho che chiude i giochi.