Olimpus Roma, ancora un colpo di mercato: ufficiale Caio Junior – FOTO

L’Olimpus Roma annuncia Caio Junior Borges Fonseca. Sbarcato all’aeroporto di Fiumicino lo scorso sabato, il pivot di Caxias do Sul, classe 1987, proveniente dal Campo Mourão, è pronto ad iniziare la sua nuova avventura Blues nella squadra di mister Daniele D’Orto. Caio Junior, dopo le visite mediche di routine, oggi pomeriggio (ieri, ndc) si aggregherà ai compagni per il suo primo allenamento al PalaOlgiata. Nei prossimi giorni verranno espletate tutte le procedure burocratiche per perfezionare il tesseramento. Seguirà la presentazione ufficiale.