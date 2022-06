Olimpus Roma, altri due addii: se ne vanno Nicolodi e Mateus

Il club ha annunciato ufficialmente la chiusura dei rapporti e ha augurato il meglio ai due ex

Continua il mercato in uscita dell'Olimpus Roma, che ufficializza l'addio di altri due nomi importanti della stagione appena conclusa. Si tratta di Mateus e, soprattutto, Douglas Nicolodi. Il numero 21 era arrivato un anno fa al PalaOlgiata ed è stato un punto fermo della squadra di D'Orto. Il suo score personale è stato di 12 reti. Per Mateus il bottino è stato invece di 3 gol. L'annuncio ufficiale arriva dopo quello di Rafinha, anche lui ai saluti dopo pochi mesi in Blues.