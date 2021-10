Olimpus quattro bellezze, vinto il derby con Ciampino: super Dimas

I Blues passano 4-2 al PalaOlgiata (prima vittoria in casa), grazie a una tripletta del brasiliano

L'Olimpus Roma comincia a prenderci gusto. Seconda vittoria di fila dopo quella in Calabria. Prima, davanti ai tifosi del PalaOlgiata, che si godono un Antonio Dimas incontenibile e una squadra che sembra aver cominciato a prendere le misure alla categoria. Il primo derby stagionale finisce in trionfo. Quattro reti al Ciampino Aniene, battuto 4-2 e superato in classifica. Succede tutto, o quasi, nel primo tempo. I ragazzi di D'Orto aprono il match con Marcelinho dopo tre minuti, poi raddoppiano con Dimas. Ciampino rientra fino al 2-2 grazie a Pina e Wilde, che nel giro di due minuti trovano il pareggio momentaneo. Prima della chiusura del tempo, ancora Dimas riporta avanti i suoi. Un gol pesante. Il vantaggio regge infatti per tutta la ripresa. Un secondo tempo tiratissimo, a tratti anche nervoso. Ciampino ci prova in tutti i modi, ma a dieci secondi dalla fine Dimas segna la tripletta personale e chiude la sfida. L'Olimpus sale a 10 punti in classifica, in piena zona playoffs. Il 6 novembre si torna in Campania per la sfida in casa del Real San Giuseppe.