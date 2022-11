Olimpus, che beffa: il Futsal Pescara pareggia (5-5) con un rigore sulla sirena

L'Olimpus Roma manca la sesta vittoria consecutiva in campionato per un soffio. Al PalaRigopiano il match con il Futsal Pescara finisce 5-5. Una partita al cardiopalmo, risolta da un calcio di rigore assegnato ai padroni di casa per fallo di mano di Bagatini (autore anche di una doppietta) e segnato a un centesimo di secondo dalla sirena. Una vera e propria beffa per la squadra di D'Orto, che fino a sabato era l'unica squadra capace di tenere il passo del Napoli Futsal, rimasto a punteggio pieno e adesso distante cinque punti (con una partita in più).