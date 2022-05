Olimpus, buona la prima: poker di rimonta al Pescara, gara-1 finisce 4-2

Avvio choc per i Blues, che vanno sotto 2-0. Caio Junior apre la strada alla rimonta e nel secondo tempo Nicolodi, Bagadini e Tres firmano la vittoria

L'Olimpus Roma vince all'esordio nei playoff scudetto. Al PalaRigopiano contro il Futsal Pescara finisce 4-2 per i Blues, bravi a restare concentrati dopo un avvio choc e capaci di tirarsi fuori da una situazione complicata che poteva mettere in salita la strada verso la semifinale. La squadra di D'Orto subisce un 1-2 terribile dei padroni di casa, che avrebbe tagliato le gambe a chiunque. All'Olimpus, brava a non disunirsi, è servita la scossa di Caio Junior per tornare sulla terra. Il brasiliano ha accorciato le distanze nel primo tempo e ha dato il via alla rimonta. Nella ripresa è un'altra Olimpus Roma. Dopo 3 minuti arriva il 2-2 di capitan Nicolodi. Poi Bagadini firma il sorpasso e quando il Futsal Pescara stava spingendo per cercare il nuovo pari, è arrivato il gol di Tres che ha chiuso i giochi. Un sospiro di sollievo per Marcelinho e compagni, che possono proiettarsi a gara-2 con fiducia. Mercoledì sarà già tempo del secondo atto.