Olimpus 7 bellezze, schiantato il Real San Giuseppe: tris di Marcelinho

GOL ED ERRORI - Non ci si annoia un secondo a Genzano, o davanti alle telecamere di Sky: Dian Luka stappa subito l’incontro ma Marcelinho capovolge tutto, ribaltone vesuviano in un amen, 17” per l’esattezza, tanto passa dal gol di Patias (su errore di Dimas) a quello di Salas. L’Olimpus Roma segna il 3-3 prima del duplice fischio, con Bagatini e complice un erroraccio in uscita pressing di Salas. Le due squadre cambiano campo, ma la voglia di offendere a scapito della fase difensiva, quella è sempre la stessa: Tres Rudinei ha il campo aperto per l’ennesima ripartenza, scarta anche Cerulli (schierato da D’Orto al posto dello squalificato Ducci) prima di permettere a Marcelinho di realizzare il più facile dei gol. Immediata, tanto per cambiare, la risposta vesuviana: conclusione di Patias, sul secondo palo c’è solo Dian Luka che appoggia in rete il pallone del 4-4. Il gol spacca-partita è una grande girata vincente di Cutrupi. Scarpitti perde Igor per un brutto infortunio a un ginocchio e a 3’52” dal termine prova a pareggiarla col 5vs4. Mossa sbagliata, o meglio mossa che non paga: il Real San Giuseppe sbaglia nel giro-palla, Joselito ne approfitta subito e dalla sua metà centra una porta vuota. E’ il decisivo 6-4, anche se a 43” dalla fine Cutrupi realizza il definitivo 7-4.