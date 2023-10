L’Olimpus vince il derby con Ciampino: tris firmato Luizinho, DImas e Cutrupi

L'Olimpus Roma si aggiudica il derby con Ciampino. La prima dell'anno al PalaOlgiata si chiude 3-1 per i Blues, che restano a punteggio pieno in campionato, come l'Ecocity e la Feldi. Il match si apre con la rete di Luizinho, che dopo 30'' porta avanti i suoi mettendo la strada in salita. Il match resta in equilibrio fino al minuto 16, quando Joao Salla trova il pari. L'1-1, però, regge poco. Tempo di tornare in attacco e i padroni di casa rimettono il muso avanti con capitan Dimas. Il primo tempo si chiude 2-1. La ripresa è molto nervosa, gli arbitri tirano fuori il cartellino giallo 4 volte. Il risultato cambia ancora al minuto 13, quando Cutrupi mette il sigillo sulla vittoria. L'assalto finale di Ciampino è un buco nell'acqua. L'Olimpus vince 3-1. Il 22 di nuovo in campo a Genzano, per la sfida all'Ecocity, in diretta su Sky Sport alle 18.15.