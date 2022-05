L’Olimpus torna a vincere e blinda il secondo posto: col CMB finisce 4-2

I Blues si aggiudicano l'ultima partita in trasferta della regular season. Show di Tres e Marcelinho, autori di due doppiette

L'Olimpus Roma chiude al secondo posto la prima stagione in Serie A della sua "vita". La vittoria di Salandra contro il CMB per 4-2 porta i Blues a 57 punti. Con una sola partita di regular season da giocare e tre punti in palio, la squadra di D'Orto dovrà solo aspettare di conoscere la prima avversaria ai playoff, che sarà una tra Ciampino Aniene, Futsal Pescara, Feldi Eboli, Sandro Abate e Real San Giuseppe. Fuori dai giochi, proprio a causa della sconfitta con l'Olimpus, il CMB. La squadra di casa aveva cominciato bene il match, passando in vantaggio grazie al gol di Oitomeia. La reazione dei romani però è stata immediata. Prima ha segnato Tres l'1-1, poi è toccato a Marcelinho portare avanti i suoi, pochi secondi prima della sirena. Nella ripresa è ancora Marcelinho-Tres show. Il primo realizza il tris, il secondo cala il poker che chiude i giochi. In mezzo ancora Oitomeia, ultimo ad arrendersi. Prima dei playoff, l'ultima partita della stagione con il Todis Lido di Ostia già retrocesso. Niente in palio, ma la testa già proiettata verso il sogno.