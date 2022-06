L’Olimpus si ferma in semifinale, ma il primo campionato in Serie A è da applausi

I Blues perdono gara-2 con la Feldi Eboli e mancano la finale. Il match si chiude 7-5 per i campani, che sfideranno Pesaro per lo scudetto

L'Olimpus Roma manca la storica finale, ma esce a testa alta nelle prime semifinali scudetto della sua storia. La squadra di D'Orto non si è confermata seconda forza del campionato, ma ha dovuto cedere il passo alla Feldi Eboli, che si è imposta anche in gara-2 al PalaCesaroni di Genzano con il risultato di 7-5. Il grande cuore dei Blues non è bastato a raggiungere la rimonta, quasi acciuffata nel secondo tempo giocato con il portiere di movimento. Resta comunque un bilancio più che positivo per il primo anno tra i "grandi" dei ragazzi dell'Olgiata, che si godranno ora il meritato riposo in attesa di una campagna acquisti che vorrà spingere la squadra ancora più in alto.