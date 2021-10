L’Olimpus schiaccia Polistena (5-3) e conquista la seconda vittoria in Serie A

I Blues si impongono in trasferta contro i calabresi e salgono a 7 punti in classifica

Seconda vittoria stagionale per l'Olimpus Roma. Al PalaBotteghelle di Reggio Calabria la squadra di mister D'Orto batte il Cormar Futsal Polistena 5-3. Trascinano i Blues due doppiette realizzate dal capocannoniere della scorsa stagione Dimas e Nicolodi. Nel finale Marcelinho (che nel primo tempo aveva fallito un tiro libero) spegne con una rete in spaccata le speranze di rimonta dei padroni di casa, che dallo 0-4 erano riusciti a risalire fino al 3-4, facendo tremare l'Olimpus. Alla fine è arrivata la seconda vittoria, che ha permesso a Marcelinho e compagni di salire a 7 punti. Sabato prossimo il primo "derby" stagionale al PalaOlgiata contro il Ciampino Aniene, con la possibilità di conquistare la prima vittoria in casa e il sorpasso in classifica. Fischio d'inizio alle 16.