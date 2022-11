L’Olimpus Roma vince ancora: L84 battuta 6-4, Bagatini segna il gol vittoria

I Blues restano a punteggio pieno in campionato, secondi in classifica dietro al Futsal Napoli

L'Olimpus Roma non si ferma più. La squadra dell'Olgiata vince la quinta partita su cinque in campionato e resta a punteggio pieno. L'ultima "vittima" è l'L84, battuta con un rocambolesco 6-4 in una partita all'ultimo respiro. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio 4-2, grazie alle reti di Tres, Cutrupi, Joselito e Marcelinho, gli ospiti rientrano fino al 4-4 con Turmena e Raguso. Al 14' del secondo tempo è Bagatini a segnare il gol decisivo, che vale i 3 punti. Nel finale l'autorete di Basso fissa il risultato sull'6-4. I Blues sono adesso al secondo posto con 15 punti. Davanti solo il Futsal Napoli, che ha una partita in più.