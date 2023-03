L’Olimpus Roma perde il derby con Pomezia: a Genzano finisce 4-3

Continua il momento complicato dell'Olimpus Roma, che dopo il pari strappato in extremis in casa della capolista Napoli, si deve arrendere a Genzano (in diretta su Sky) nel derby con Pomezia. La squadra di Daniele D'Orto cade 4-3, dopo un primo tempo nel quale le due squadre si erano ribattute colpo su colpo, con tre reti per parte. Per i Blues segnano i nuovi arrivati Sacon, Humberto e Rafinha. Restano invece a secco Marcelinho e Dimas, in giornata no. A decidere il derby laziale una rete di Campoy nella ripresa, su corner di Jonas. L'Olimpus, che non trova la vittoria da 4 partite, è ora quinta in classifica, saldamente in zona playoff e distante 5 punti dal primo posto.