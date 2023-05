L’Olimpus Roma è in semifinale, poker alla L84 in gara-2 e festa al PalaOlgiata

L'Olimpus Roma vince gara-2 contro la L84 e vola nelle semifinaliscudetto per il secondo anno consecutivo. La squadra di Daniele D'Orto va sotto come all'andata e rimonta, trascinata dal capitano Antonio Dimas, autore di una doppietta. I gol arrivano tutti nella ripresa. Apre le marcature Cuzzolino. Dopo tre minuti arriva il pari di Dimas e il gol del sorpasso. La L84 prova il tutto per tutto con il portiere di movimento, ma un'ingenuità della difesa permette a Sacon di realizzare il 3-1 decisivo. Nel finale arriva anche la soddisfazione personale per Cutrignelli, che realizza il primo gol al PalaOlgiata. I Blues dovranno attendere ora la vincente tra Came Dosson e Futsal Pescara. Gara-2 è in programma oggi alle 20.