L’Olimpus Roma cede a sorpresa Chimanguinho: Thiago Grippi nuovo capitano

Il brasiliano passa all'Ecocity Futsal Genzano. Saluta anche Pedrinho. Possibili nuovi arrivi

Era stato scelto come capitano per la prima stagione storica in Serie A e per questo il suo addio fa anche più rumore. Ma Chimanguinho da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Ecocity Futsal Genzano, squadra di A2. Il brasiliano lascia l'Olimpus Roma dopo dieci mesi, senza rancori: "Posso solo ringraziare tutti" ha detto. “È una situazione inaspettata, ci dispiace che le strade si separino ed auguriamo a Chimanguinho, ragazzo d’oro, di raggiungere i massimi risultati che merita pienamente” ha commentato il presidente Andrea Verde. A ereditare la fascia sarà Thiago Grippi, vice fino a ieri. Quello di Chimanguinho però non è l'unico addio. A salutare i Blues è anche Pedrinho. Nessun problema interno che ha portato al doppio addio, ma solo uno scarso minutaggio dei due che ha spinto la società ad accettare le offerte. Con il mercato aperto fino al 5 novembre non è escluso che possano esserci nuove entrate.