Futsal, il derby va all’Olimpus Roma: Ciampino Aniene battuto 2-0

L' Olimpus Roma cancella subito la sconfitta con la Came e riparte nel girone di ritorno aggiudicandosi il derby contro il Ciampino Aniene . La sfida tra le due società romane va ai Blues, che si impongono al PalaTarquini di Ciampino con un netto 2-0 . I gol arrivano tutti nel primo tempo. Segna il solito Marcelinho in avvio e risponde Cutrignelli al 16'.

L'espulsione per doppia ammonizione di Liberti nella ripresa complica i piani di rimonta ai padroni di casa, che non riescono a scalfire la difesa di D'Orto. La solidità ritrovata è il segnale più importante per il tecnico dell'Olimpus, che ha avuto non poche difficoltà a inizio stagione, ma che sta riuscendo a correggere il tiro. La squadra dell'Olgiata torna a casa con i 3 punti e il secondo posto in solitaria consolidato.