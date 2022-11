Intitolato a Francesco Valdiserri un centro sportivo. Gualtieri: “Sono emozionato”

Nella giornata di oggi è arrivato l'ok per intitolare a Francesco Valdiserri l’impianto sportivo comunale in concessione alla Polisportiva G. Castello di via Alessandro Severo, nel Municipio VIII. Presenti in Aula Giulio Cesare durante la votazione anche i genitori del diciottenne travolto ed ucciso da un’automobile lo scorso 20 ottobre su via Cristoforo Colombo. Queste le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "Emozionato che l’Assemblea Capitolina, alla presenza dei genitori Paola e Luca, dei compagni, degli insegnanti, degli amici, abbia approvato la mozione per intitolare a Francesco Valdiserri l'impianto comunale di via Alessando Severo. L’ingiusta, terribile morte del giovanissimo Francesco ha sconvolto profondamente la città che è rimasta attonita di fronte a quel tragico incidente e, sin da subito, si è stretta intorno alla famiglia per farla sentire meno sola.