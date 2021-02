Francesca Fioretti ritrova la felicità: l’ex compagna di Astori paparazzata con Kolarov

Francesca Fioretti sembra aver ritrovato la felicità. L’ex compagna di Davide Astori, scomparso tre anni fa, è stata sorpresa dal settimanale Chi a scambiarsi effusioni con Kolarov, ex giallorosso e ora all’Inter. Il calciatore serbo l’ha accompagnata alla stazione di Milano dopo aver passato un pomeriggio insieme e, quindi, si sarebbero salutati con un bacio. Francesca Fioretti si è trasferita, dopo la perdita di Astori, nel capoluogo lombardo insieme alla piccola Vittoria, figlia della relazione con l’ex Capitano della Fiorentina. Città in cui vive anche il terzino nerazzurro, passato alla corte di Conte in estate. Secondo alcune indiscrezioni della rivista, i due si frequenterebbero da qualche mese, anche se nessuno ha mai confermato la relazione. “Erano in macchina insieme, lui l’ha accompagnata alla Stazione Centrale e sono rimasti diverso tempo in macchina. E sono rimasti così tanto insieme che poi lei ha dovuto allungare il passo per non perdere il treno. Evidentemente separarsi è difficile”, si legge sul noto settimanale.