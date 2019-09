Wolfsberg-Roma, info biglietti: settore ospiti a 45 euro, domani via alla prelazione

L’AS Roma rende noti tempi e modalità di vendita dei biglietti riservati ai tifosi giallorossi per la sfida in casa del Wolfsberg di giovedì 3 ottobre.

La sfida valida per la seconda giornata del Gruppo J di Europa League si giocherà al Liebenauer Stadium di Graz con calcio d’inizio alle 18:55.

La vendita dei biglietti partirà alle 12:00 di mercoledì 18 settembre e terminerà alle 18:00 di giovedì 26.

MODALITÀ E FASI DI VENDITA E RITIRO DEI BIGLIETTI

Si potranno acquistare i tagliandi esclusivamente online su www.asroma.com

L’acquisto online per tutte le fasi di vendita prevede l’emissione di un voucher che darà diritto al ritiro del biglietto per la partita presso l’AS Roma Store di Piazza Colonna a partire dalle ore 10.00 di venerdì 20 alle ore 18.00 di venerdì 27 settembre 2019.

In fase di acquisto dovranno essere indicati i nominativi effettivi delle persone che si recheranno in trasferta. Per il ritiro di ogni biglietto dovrà essere esibito il voucher ricevuto via mail ed un documento d’identità.

Potranno essere acquistati massimo 2 biglietti a persona per ogni transazione.

LA VENDITA SI ARTICOLERÀ IN 3 FASI

PRELAZIONE 1: riservata ai possessori di entrambi gli abbonamenti Serie A ed Europa League

Dalle ore 12.00 di mercoledì 18/9 alle 14.59 di venerdì 20/9. Per finalizzare l’acquisto dovrà essere inserito nell’apposito campo il PNR o numero tessera dell’abbonamento di Europa League.

PRELAZIONE 2 (eventuale): riservata ai possessori di almeno un abbonamento stagionale (Serie A o UEL)

Dalle ore 15.00 di venerdì 20/9 alle 9.59 di lunedì 23/9. Per finalizzare l’acquisto dovrà essere inserito nell’apposito campo il PNR o numero tessera dell’abbonamento utilizzato.

VENDITA LIBERA (eventuale)

Dalle ore 10.00 di lunedì 23/9 alle 18.00 di giovedì 26/9.

PREZZO BIGLIETTI

Settori 27 + 26 (Gaste Sektor): € 45

Per ogni fase di vendita saranno applicate delle commissioni di servizio pari a € 1,35 a biglietto.

UNICO PUNTO VENDITA ABILITATO PER IL RITIRO DEL VOUCHER: AS ROMA STORE – PIAZZA COLONNA 360 (dal 20 al 27 settembre – Orario continuato 10.00-18.00)

Ricordando che i biglietti del settore riservato dal Wolfsberg agli ospiti saranno venduti esclusivamente con le modalità e nei tempi sopra indicati, l’AS Roma raccomanda a tutti i propri tifosi di astenersi dal tentare di acquistare tagliandi in circuiti o canali diversi da quello ufficiale sopra indicato.

L’AS Roma inoltre, raccomanda a tutti i propri tifosi di non recarsi a Graz per la gara senza essere già in possesso del biglietto d’ingresso dello stadio Graz-Liebenau.

(asroma.com)