Udinese-Roma, in vendita i biglietti per il settore ospiti: disponibili 1300 posti

La Roma domani affronterà la Juventus all'Allianz Stadium, saranno oltre 2000 i tifosi giallorossi che riempiranno lo stadio dei bianconeri. Nella giornata di oggi sono stati messi in vendita i biglietti per il settore ospiti di Udinese- Roma . La gara si svolgerà il 4 settembre alle ore 20.45. Il costo dei tagliandi è di 25 euro e sono disponibili 1311 posti. Non c'è nessuna restrizione per i sostenitori giallorossi .

"Un big match da vivere nella meraviglia della Dacia Arena. Non perdere l’occasione di sostenere i bianconeri nella sfida alla Roma di Josè Mourinho per sprigionare la tua passione bianconera. Sono in vendita dalle ore 12:00 del 26 agosto 2022 i biglietti per il match in programma domenica 4 settembre alle ore 20.45, con tariffe a partire da 25€. I biglietti del settore ospiti sono acquistabili dalle 12:00 del 26 agosto fino alle 19 del 3 settembre 2022".