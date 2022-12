Roma-Verona, partita la vendita dei biglietti: sconti per gli under 30

E' partita la vendita dei biglietti per Roma-Verona. I giallorossi affronteranno la formazione di Bocchetti il 19 febbraio alle ore 20.45. Prezzi a partire da 10 per gli under 30. Ogni tifoso può comprare fino a un massimo di 4 tagliandi per singola transazione. Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.