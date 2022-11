Roma-Salisburgo, iniziata la vendita dei biglietti: prezzi a partire da 14€

La vendita libera avrà inizio alle ore 12 di giovedì 1° dicembre 2022. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per singola transazione

Redazione

La Roma domenica saluterà il 2022 con la sfida contro il Torino ma è già tempo di pensare al nuovo anno. Il 23 febbraio i giallorossi torneranno a giocare in Europa League. Il Salisburgo farà visita alla squadra di Mourinho. E' partita oggi la vendita dei biglietti che si dividerà in tre fasi. Nel pomeriggio è iniziata quella per i possessori dell'abbonamento. Il costo dei biglietti parte da un minimo di 14 ad un massimo di 75 euro. Sono previste riduzioni per gli under 16 nel settore di Tribuna Tevere. Questo il comunicato del club:

FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI SERIE A 22-23

A partire dalle ore 15 di giovedì 10 novembre e fino alle ore 11.59 di lunedì 21 novembre, gli abbonati Serie A per la stagione 2022-23, potranno esercitare il diritto di prelazione ad un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Per esercitare la prelazione, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.

Per motivi organizzativi della Uefa, i titolari di abbonamento di tribuna Monte Mario Centrale Sud (dalla fila 17 alla fila 25), non potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto ma potranno comunque effettuare l’acquisto in altri posti tra quelli disponibili.

FASE 2 – PREVENDITA ABBONATI COPPE 22-23

A partire dalle ore 12 di lunedì 21 novembre e fino alle ore 11.59 di giovedì 1° dicembre, gli abbonati Coppe per la stagione 2022-23, potranno esercitare il diritto di prevendita ad un prezzo dedicato su tutti i settori disponibili.

Per esercitare la prelazione, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione. Si informa i tifosi che la fase 2 è riservata ai soli possessori di abbonamento coppe (non titolari di abbonamento Serie A).

FASE 3 – VENDITA LIBERA

La vendita libera avrà inizio alle ore 12 di giovedì 1° dicembre 2022. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per singola transazione.

Contemporaneamente alla vendita libera, gli abbonati Serie A e Coppe 2022-23, potranno sempre usufruire di un prezzo dedicato, diverso dalla fase di prelazione, per l’acquisto di biglietti extra. Per procedere sarà necessario cliccare sull’apposito link ed effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita.

Il prezzo dedicato per l’acquisto dei biglietti extra sarà utilizzabile anche dai tifosi che hanno già acquistato i biglietti in fase di prelazione. Ogni tifoso, potrà acquistare fino a due biglietti per singola transazione.