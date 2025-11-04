Roma-Napoli, in vendita i biglietti: tutte le info. Sconti per gli under 16

Domenica 30 novembre la Roma ospiterà il Napoli. Un big match d'alta classifica per gli uomini di Gasperini. Da oggi sono in vendita i biglietti, prelazione per gli abbonati che potranno far acquistare un tagliando ad amici e parenti e ai titolari della Roma Card. Previsti sconti per gli under 16. Di seguito il comunicato del club: "A partire dalle ore 12:00 di martedì 4 gli abbonati Plus e Classic Extra Serie A e i titolari della ASRoma Card (le Card sottoscritte tra il 4/11/2020 e il 30/10/2025) potranno acquistare biglietti a un prezzo dedicato. La vendita dedicata ai possessori della ASRoma Card terminerà alle ore 12:59 di venerdì 7. Per esercitare la prevendita, solo online, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita per gli abbonati e il numero della tessera e la data di nascita per i possessori della ASRoma Card. Si potranno acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti per ciascun codice in una singola transazione. La vendita libera avrà inizio alle ore 13:00 di venerdì 7. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione. Il cambio utilizzatore per gli Abbonati Serie A non sarà disponibile per questa partita. Maggiori informazioni su modalità e tempistiche del cambio utilizzatore per i titolari di biglietti saranno comunicate nei prossimi giorni. Gli abbonati Plus e Classic Extra potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di martedì 11".