Venerdì la Roma scoprirà l'avversaria agli ottavi di Europa League. Il 12 marzo ci sarà l'andata, mentre il 19 il ritorno all'Olimpico. Pellegrini e compagni sfideranno una tra Brann, Dinamo Zagabria, Bologna e Genk. Le ultime due hanno vinto l'andata dei playoff e hanno fatto un passo importante verso il passaggio del turno. Da domani, però, saranno in vendita i biglietti. Tre le fasi di vendita.
Roma, le info per i biglietti degli ottavi di Europa League: le possibile avversarie
Roma, da domani in vendita i biglietti—
FASE 1
Dalle ore 12:00 di martedì 24 febbraio, e fino alle ore 12:00 di venerdì 27, gli abbonati Serie A potranno esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Gli abbonati Serie A titolari anche di un abbonamento Coppe possono esercitare la loro prelazione solamente in questa fase. Per esercitare la prelazione, solo online, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un solo biglietto per singola transazione. Per motivi organizzativi della Uefa, gli abbonati di tribuna Monte Mario centrale sud (10BC/10BD dalla fila 17 alla 25) non potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto ma potranno comunque effettuare l'acquisto in altri posti tra quelli disponibili.
FASE 2
A partire dalle ore 13:00 di venerdì 27 febbraio, e fino alle ore 15:00 di lunedì 2 marzo, gli abbonati Coppe (non titolari di abbonamento Serie A) potranno esercitare il diritto di prevendita a un prezzo dedicato su tutti i settori disponibili. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.
FASE 3
La vendita libera (fase 3) avrà inizio alle ore 16:00 di lunedì 2 marzo. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione. Sarà possibile accedere al servizio di cambio utilizzatore a partire dalle ore 16:00 di lunedì 2 marzo.
