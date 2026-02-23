Roma, le info per i biglietti degli ottavi di Europa League: le possibile avversarie

Venerdì la Roma scoprirà l'avversaria agli ottavi di Europa League. Il 12 marzo ci sarà l'andata, mentre il 19 il ritorno all'Olimpico. Pellegrini e compagni sfideranno una tra Brann, Dinamo Zagabria, Bologna e Genk. Le ultime due hanno vinto l'andata dei playoff e hanno fatto un passo importante verso il passaggio del turno. Da domani, però, saranno in vendita i biglietti. Tre le fasi di vendita.