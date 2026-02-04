Roma-Juventus, al via la vendita libera per il big-match all’Olimpico: le info

E' cominciata alle ore 13 di oggi la vendita libera per Roma-Juventus, big-match in programma all'Olimpico nel week-end tra il 28 febbraio e il 1° marzo. La sfida, importantissima in chiave qualificazione alla prossima Champions League, è valida per la ventisettesima giornata di campionato. Data e orario sono ancora da definire in virtù del fatto che la Juventus dell'ex Spalletti nella settimana precedente (mercoledì 25) sarà impegnata nel ritorno dei play-off di Champions contro il Galatasaray. La vendita riservata agli Abbonati Plus/Classic Extra e titolari ASRoma Card era cominciata mercoledì 28 gennaio alle ore 16:00, mentre oggi è partita la seconda fase di vendita libera. "Ogni tifoso, potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione. Il cambio utilizzatore per gli abbonati Serie A non sarà disponibile per questa partita. Gli abbonati Plus e Classic Extra potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 11 febbraio. Maggiori informazioni per il cambio utilizzatore dei soli biglietti saranno comunicate successivamente", si legge nel comunicato del club giallorosso.