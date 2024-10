Roma, in vendita i biglietti per il match contro il Torino: tutte le info

È partita oggi la vendita dei biglietti per Roma-Torino. La sfida ci sarà il 31 ottobre - nella sera di Halloween - e per l'occasione il club giallorosso ha messo dei tagliandi in promozione: prezzi a partire da 14€. Questo il comunicato della Roma: "Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione. Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2024/25, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l'acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. E possibile acquistare i biglietti con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un'unica transazione. Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 12:00 di venerdì 18 ottobre".