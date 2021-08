Roma-Fiorentina, info biglietti: via alla prelazione per gli abbonati 2019-2020

Da domani scatta invece la vendita libera. Ma i tifosi riscontrano alcuni problemi

La Roma è pronta a riabbracciare ancora i suoi tifosi. Dopo i poco più di 10mila contro il Raja Casablanca di sabato, la società ha aperto alle 11 la prelazione per gli abbonati alla Serie A 2019-2020 per la gara tra i giallorossi e la Fiorentina, prima giornata di campionato. Si gioca domenica 22 agosto alle 20.45 allo stadio Olimpico e sarà la prima gara ufficiale in casa (giovedì in Turchia in Conference League contro il Trabzonspor). Da domani alle 11.15 la vendita libera. Come già successo contro il Raja, i tifosi hanno riscontrato alcuni problemi sia a livello di attesa che di scelta del posto.