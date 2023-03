Roma-Feyenoord: biglietti disponibili per gli abbonati. Vendita libera il 22 marzo

Sono già in vendita i biglietti per la sfida di Europa League tra la Roma e il Feyenoord. Il match è in programma il 20 aprile alle ore 21. I tagliandi sono disponibili per gli abbonati in campionato che potranno confermare il loro posto fino alle alle ore 15.59 di lunedì 20 Marzo: prezzi a partire da 25 euro. Nello stesso giorno alle 16 partirà la fase 2 dedicata agli abbonati nelle coppe. La vendita libera avrà inizio alle ore 16.00 di mercoledì 22 Marzo 2023. Ogni tifoso, potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione. L'Olimpico si prepara a vivere un'altra grande notte europea e sarà sold out anche in questa occasione. L'andata si giocherà a Rotterdam il 13 aprile alle 18.45.