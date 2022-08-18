Juve-Roma, settore ospiti in vendita da lunedì 22 agosto alle 10

La vendita dei tagliandi del settore ospiti sarà consentita esclusivamente ai residenti nella Regione Lazio
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Da lunedì 22 agosto alle ore 1o partirà la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Juventus-Roma all'Allianz Stadium di Torino. Questo il comunicato apparso sul sito web ufficiale bianconero dove vengono fornite le indicazioni da seguire per i tifosi giallorossi in vista della prossima trasferta: "Settore ospiti: Dalle ore 10:00 del 22/08/2022 - La vendita del settore ospiti sarà consentita esclusivamente ai residenti nella Regione Lazio in possesso di una fidelity card della squadra ospite. Tribuna Ospiti 1 - 110 = 50 euro".
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