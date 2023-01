Roma-Cremonese, vicino un nuovo sold out: disponibili 2500 biglietti

Dopo la sconfitta con il Napoli di ieri la Roma è già tornata a Trigoria per preparare la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese. La gara è in programma mercoledì alle ore 21 e l'Olimpico, come sempre, è quasi tutto sold out. Sono disponibili ancora 2500 biglietti, restano dei posti in Curva Nord e Distinti Nord. I giallorossi proveranno a dimenticare la delusione di ieri sera grazie al solito supporto dei tifosi. La vincente della sfida affronterà in semifinale una tra Fiorentina e Torino.