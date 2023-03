Real Sociedad-Roma, biglietti in vendita dal 2 marzo: prelazione per gli abbonati

Oggi è partita la vendita libera per i biglietti di Roma-Real Sociedad. Domani saranno disbonibili i tagliandi per i tifosi che andranno in Spagna. La gara è in programma il 16 marzo alle ore 21. Il prezzo è di 45 euro e la prima fase sarà dedicata ai possessori degli abbonamenti di Serie A e durerà dalle ore 16 di giovedì 2, fino alle ore 11:59 di lunedì 6 marzo. L'eventuale vendita libera partirà dalle ore 12 di lunedì 6 fino alle ore 13 di mercoledì 8 marzo. Potrà essere acquistato un solo voucher per transazione. L’acquisto del biglietto per questa partita non costituirà alcun diritto di prelazione per eventuali ulteriori trasferte europee. Il voucher ottenuto al termine del processo di acquisto non costituisce il titolo di accesso allo stadio. Il biglietto (titolo di accesso per lo Stadio Reale Arena di San Sebastian) sarà inviato dal fornitore di servizi ticketing della Real Sociedad, entro le ore 18 di martedì 14 marzo, all’indirizzo mail inserito in fase di acquisto su asroma.com.