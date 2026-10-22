I tagliandi saranno acquistabili dai titolari della Fidelity Card (Tessera del Tifoso) AS Roma

Redazione
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È partita la vendita dei biglietti per il settore ospiti del 'Maradona' in vista del match tra Napoli e Roma che si giocherà sabato 24 ottobre alle ore 18. Per la partita è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Lazio. Queste tutte le info per tifosi:

"Per la gara in oggetto (in programma sabato 24 ottobre alle 18:00) è stato disposto il divieto assoluto di vendita dei biglietti in tutti i settori dello stadio Armando Maradona per i residenti nella regione Lazio.

Il divieto riguarda anche il settore ospiti del "Maradona", che sarà accessibile esclusivamente ai titolari della Fidelity Card (Tessera del Tifoso) AS Roma, non residenti nella Regione Lazio.

settore ospiti tifosi Bologna FC 1909 v AS Roma - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First Leg

I tagliandi si potranno acquistare online presso il circuito www.ticketone.com, al costo di 45 euro."

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