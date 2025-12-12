Femminile, l’11 gennaio la finale di Supercoppa Juventus-Roma: biglietti in vendita

L'11 gennaio 2026 alle ore 15 la Roma Femminile affronterà la Juventus nella finale di Supercoppa Italiana allo Stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia" di Pescara. Il match sarà visibile anche su Rai 2 e su Sky (con streaming su Rai Play e Now) e, come comunicato dal club giallorosso, da ieri sono in vendita i biglietti sul circuito VivaTicket. Di seguito la nota: "Data e orario sono ufficiali: l'11 gennaio 2026 alle 15:00 si gioca la finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Roma. Teatro della sfida sarà, mentre la diretta televisiva è stata affidata a Rai 2 e Sky (in streaming su RaiPlay e NOW). Le giallorosse di mister Rossettini cercheranno di difendere il titolo conquistato contro la Fiorentina lo scorso gennaio allo stadio "Alberto Picco" di La Spezia. Per la Roma si tratta della sesta finale consecutiva di Supercoppa. Nel complesso abbiamo conquistato il trofeo in due occasioni: a novembre 2022 contro la Juventus e a gennaio 2025 contro la Fiorentina. Quella in programma sarà la seconda finale stagionale contro la Juventus, dopo la sfida disputata lo scorso settembre nella Serie A Women’s Cup. I biglietti per la finale sono in vendita da giovedì 11 dicembre sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com e presso i punti vendita Vivaticket. Il costo è a partire da 2 euro".