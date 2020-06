Biglietti Roma-Siviglia, per il rimborso c’è tempo fino alle 18 di oggi

Il rimborso dei biglietti acquistati per la partita di Europa League tra Roma e Siviglia potrà essere richiesto fino alle ore 18 di oggi, giovedì 18 giugno. Come riporta il sito ufficiale del club giallorosso, i tifosi potranno chiedere il rimborso recandosi allo stesso Roma Store o al punto vendita Vivaticket in cui si era acquistato il biglietto. Il rimborso dei biglietti acquistati presso EuRoma2, via Enrico Ferri (zona Romanina) e via Appia Nuova verranno effettuati presso il punto vendita di piazza Colonna. Naturalmente, per validare l’annullo, sarà necessario presentare i biglietti originali e i documenti degli intestatari.