Biglietti Porto-Roma, domani parte la vendita: tutte le informazioni

La prossima settimana riparte l'Europa League e la Roma sarà impegnata in Portogallo per affrontare il Porto. Gara d'andata dei playoff in programma il 13 febbraio alle ore 21. Da domani alle ore 12 saranno in vendita i tagliandi per il settore ospiti al costo di 22 euro. Tutte le info: la prima fase è riservata ai titolari di Abbonamento Serie A con formula PLUS sottoscritto per la stagione 2024/25. Scatterà alle ore 12:00 di mercoledì 5 e terminerà alle 15:00 di giovedì 6 febbraio 2025. Per finalizzare l’acquisto dovrà essere inserito, nell’apposito campo di login, il PNR dell’abbonamento PLUS Serie A 24/25 e la data di nascita. L'eventuale vendita libera partirò dalle ore 15:00 di giovedì 6 alle 18:00 di venerdì 7 febbraio 2025. I biglietti a disposizione saranno 2502.