Biglietti Cagliari-Roma, settore ospiti a 30 euro: tutte le info

Ormai il tempo stringe e l'esordio della Roma nella Serie A 2024/25 si avvicina sempre di più. I giallorossi, domenica 18 agosto alle 20.45, scenderanno in campo all'Unipol Domus per sfidare il Cagliari. Se già dalle 16 di oggi, giovedì 8 agosto, saranno aperte le vendite per i biglietti dei tifosi di casa, non si può dire lo stesso per il Settore Ospiti riservato ai romanisti: la data di apertura della vendita non è stata ancora comunicata ma si conosce il prezzo dei tagliandi: 30 euro più i diritti di prevendita, come riportato dal sito ufficiale del club sardo. Nei prossimi giorni, dunque, i tifosi che vogliono seguire la squadra di mister De Rossi in Sardegna, sapranno da quando poter acquistare i biglietti a loro dedicati.