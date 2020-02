Atalanta-Roma, info biglietti: settore ospiti a 35 euro

È cominciata la settimana di Atalanta-Roma. Mentre Fonseca prepara la strategia per uscire dalla crisi, è partita la vendita dei biglietti per il settore ospiti romanista. Il tagliando costerà 35 euro. Ecco tutte le informazioni nel comunicato ufficiale del club giallorosso.

“AS Roma, su indicazioni dell’Atalanta BC, rende noto che dalle 12:00 di lunedì 10 febbraio saranno in vendita i biglietti per la sfida di campionato in casa dei nerazzurri.

La partita, valida per il 24° turno di Serie A, si giocherà sabato 15 febbraio alle 20:45 al Gewiss Stadium.

MODALITÀ DI VENDITA

I residenti nella Regione Lazio potranno acquistare esclusivamente biglietti per il settore ospiti.

Obbligo di fidelity card AS Roma esclusivamente per i residenti a Bergamo e provincia.

DATE DI VENDITA

Dalle 12:00 di lunedì 10 fino alle 19:00 di venerdì 14 febbraio.

PREZZO BIGLIETTI

Settore Ospiti: 35 € + commissioni di servizio

Sarà possibile acquistare i tagliandi presso i punti vendita VIVATICKET abilitati sul territorio nazionale.

RACCOMANDAZIONI

Si ricorda che, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di ordine pubblico, i biglietti del settore riservato agli ospiti non possono essere venduti il giorno della partita, ed è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi a Bergamo per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso per quel settore con le modalità sopra descritte.

Ulteriori informazioni sulla gara sono reperibili sul sito: http://www.atalanta.it.”