Women’s Champions League, alle 13 il sorteggio: le possibili avversarie della Roma

Il secondo posto in campionato, dietro la Juventus , è valso alla Roma femminile la prima qualificazione a un torneo europeo, e a uno di tutto rispetto: la Women's Champions League . E oggi, alle 13, a Nyon, ci sarà il sorteggio per conoscere le sfidanti delle giallorosse di Alessandro Spugna nel primo turno preliminare. Essendo la prima volta, la Roma è finita in seconda fascia.

Il 18 agosto partirà la competizione e la Roma, che giocherà sicuramente in trasferta, potrebbe vedersela con due squadre tra Manchester City, Glasgow, Fortuna Hjorring, Real Madrid, FC Minsk, Ajax, Breioablik e Paris Fc. L’altra sorteggiata sarà invece una tra Eintracht Francoforte, Servette, Kristianstads DFF, Sturm Graz, Slovacko, Rosenborg e Tomiris-Turan. In caso di vittoria le giallorosse torneranno in campo il 21 per la finale d'accesso al secondo turno di qualificazione.