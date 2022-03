Serie A femminile, la Roma vince 3-0 la sfida ad alta quota contro il Sassuolo

In gol, Paloma e Glionna (doppietta) e primo posto a due punti (ma con una partita in più). Spugna: "Vogliamo andare in Europa, ma ancora non è finita"

Redazione

Nella centesima partita di sempre, la Roma di Alessandro Spugna vince una partita fondamentale, in trasferta e contro il Sassuolo, diretta concorrente nella corsa alla Champions League. A sbloccare il risultato al Ricci, ci pensa la solita Paloma Lazaro che, poco prima del duplice fischio, sfrutta al meglio l'assist di Manuela Giugliano e porta le giallorosse in vantaggio. Al 72' arriva il raddoppio di Benedetta Gliotta, che poi segna anche la sua doppietta personale, al 94', mettendo la parola fine al match contro le neroverdi.

La Roma accorcia le distanze dalla Juventus capolista, che ha una partita in meno, portandosi a meno due dalle bianconere. Sei i punti di vantaggio, invece, dalle ragazze di Gianpiero Piovani.

Spugna: "Vogliamo l'Europa, ma ancora non è finita"

Al termine della partita stravinta contro il Sassuolo dalla Roma, Alessandro Spugna ha parlato delle ambizioni delle sue ragazze.

Partita dominata dalla Roma, nonostante non fosse un impegno facile. “Che non fosse facile lo sapevamo, venivamo ad affrontare un avversario forte. L’atteggiamento delle avversarie è stato complicato nel primo tempo da affrontare, erano molto chiuse, ma siamo state brave ad avere la giusta pazienza per arrivare al gol del vantaggio. Poi abbiamo avuto qualche spazio in più, lì siamo state brave ad attaccare la profondità”.

La Roma ora è a più 6 sul Sassuolo. È una buona classifica. “La classifica ci sta sorridendo, ma non dobbiamo pensare che è fatta per il secondo posto. La prossima partita sarà molto importante per la stagione (contro l'Hellas Verona, ndr), forse sarà la più importante, contro un’avversaria già retrocessa, ma non significa niente perché oggi ha vinto”.

La rosa sta dando tante risposte positive, nonostante le assenze. “La rosa è di qualità, lo sapevamo, chiunque giochi in questo momento lo fa bene. Ciò ci permette di fare le belle prestazioni che stiamo facendo”.

Tanti sostenitori romanisti oggi sugli spalti, quasi chiedevano di portare la Roma in Europa. Stiamo facendo il massimo per poterlo fare. È bellissimo vedere tanta gente fuori casa, non è scontato. È stata una spinta in più, le ragazze l’hanno sentite. Speriamo, dai. Vogliamo farci e vogliamo fare questo regalo a loro”.

Gliotta: "Contenta di aver segnato, ma soprattutto di aver vinto"

Anche l'autrice della doppietta ha detto la sua sulla corsa alla Champions, non dimenticando la gioia per il doppio sigillo nella gara vinta. Ecco le parole di Benedetta Glionna.

Quanto è importante questa vittoria in ottica Champions? “Ci tenevamo a fare una buona partita, l’abbiamo preparata bene, nonostante qualche assenza, abbiamo avuto l’atteggiamento giusto dal primo minuto ed è arrivata la vittoria”.

È un buon momento per te? Oggi doppietta. “Sono contenta che siano arrivati questi due gol, ma soprattutto sono contento di aver aiutato la squadra per raggiungere il nostro obiettivo finale”.