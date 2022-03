Roma femminile, Serturini positiva al Covid

L'annuncio della calciatrice giallorossa sui social

Annamaria Serturini è positiva al Covid. La centrocampista della Roma, con un post su Instagram, ha annunciato la "brutta notizia", spiegando come stia bene e di come gli dispiaccia mancare domani nella partita molto importante contro il Sassuolo. "Nonostante tre vaccini sono risultata positiva al Covid-19 - ha scritto sul social -. Ho usato tutte le precauzioni possibili, purtroppo non sono bastate". "Non abbassiamo la guardia! Tornerò presto a correre veloce", ha concluso la giallorossa.