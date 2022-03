Roma femminile, la sfida scudetto con la Juventus a Vinovo finisce 1-1

All'autogol di Soffia del primo tempo, risponde Paloma all'inizio del secondo. Le giallorosse dominano nel finale, ma sprecano troppo

Un grande secondo tempo per la Roma femminile di Alessandro Spugna a Vinovo contro la Juventus, che non basta. Perché la sfida per lo scudetto tra le due squadre finisce 1-1 e non accontenta nessuna. Né le giallorosse, che non riescono ad accorciare le distanze dalla capolista, né quest'ultima che ha ancora solo tre punti di vantaggio dalla Roma. All'autogol di Soffia, all'undicesimo del primo tempo, risponde Paloma al 61esimo. In mezzo tante occasioni e molta sfortunata per la squadra della Capitale, che non riesce a passare sul campo delle bianconere.